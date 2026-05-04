El País

Cortes de luz del ICE impactarán varias provincias este miércoles 6 de mayo

Cortes de luz programados por el ICE dejarán sin servicio a comunidades de cuatro provincias este miércoles 6 de mayo

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Por Silvia Ureña Corrales
ICE aplicará cortes de luz el 9 de marzo en Orotina, Pérez Zeledón, Orosi y Guápiles por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en cuatro provincias este miércoles 6 de mayo por mantenimiento en la red. (ICE/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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