Cortes de luz del ICE impactarán varias provincias este miércoles 6 de mayo

El ICE suspenderá el servicio eléctrico en cuatro provincias este miércoles 6 de mayo por mantenimiento en la red.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó cortes de luz para este miércoles 6 de mayo de 2026 en comunidades de Puntarenas, Guanacaste, Limón y Alajuela, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las suspensiones del servicio se aplicarán en distintos horarios durante la mañana y la tarde.

En la provincia de Puntarenas, específicamente en Golfito, el servicio se interrumpirá en la zona de entrada al taller Siul entre las 7 a. m. y las 11 a. m. Además, en el sector de Caracol habrá otro corte de 1 p. m. a 4 p. m.

En Guanacaste, el cantón de Cañas tendrá afectación en la localidad de San Cristóbal desde las 7:30 a. m. hasta la 1 p. m. Asimismo, en Liberia se suspenderá el servicio en el sector de Solárium entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Para Limón, el cantón de Talamanca reporta cortes en el tramo de Río Estrella hacia Puerto Vargas, con un horario de 8:30 a. m. a 4 p. m.

En Alajuela, el cantón de Guatuso tendrá interrupciones en San Rafael, específicamente en Palenques, Margarita, Tonjibe, Viento Fresco, Los Ángeles y Lourdes. El servicio se suspenderá entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m.

El ICE indicó que estos trabajos buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en las zonas intervenidas.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/