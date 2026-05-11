Cortes de luz del ICE impactarán Puntarenas, Guanacaste, San José y Alajuela este miércoles

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este miércoles 13 de mayo de 2026 en comunidades de Puntarenas, Guanacaste, San José y Alajuela por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
Las suspensiones del servicio afectarán sectores de Golfito, Palmira de Cañas, San Isidro de El General, Mogote de Bagaces, Tilarán y Villa Bonita de Alajuela en distintos horarios durante el día.
Estas son las localidades y horarios comunicados por el ICE:
Puntarenas
Golfito, Golfito
- Localidades afectadas: Nazareth y La Florida
- Horario: de 7 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: mantenimiento.
Guanacaste
Cañas, Palmira
- Localidad afectada: Palmira
- Horario: de 7:30 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: mantenimiento.
Bagaces, Mogote
- Localidad afectada: Bijagua
- Horario: de 7:30 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: mantenimiento.
Tilarán, Tilarán
- Localidad afectada: El Dos, barrio Los Monge
- Horario: de 8 a. m. a 1:30 p. m.
- Motivo: mantenimiento.
San José
Buenos Aires, San Isidro de El General
- Localidad afectada: Respaldo Circuito Buenos Aires Viejo
- Horario: de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.
- Motivo: mantenimiento.
Tres de Junio, San Isidro de El General
- Localidad afectada: Tres de Junio Enlace
- Horario: de 8 a. m. a 2 p. m.
- Motivo: mantenimiento.
Alajuela
Alajuela, Alajuela
- Localidad afectada: Villa Bonita
- Horario: de 9 a. m. a 12 m.
- Motivo: mantenimiento.
Para más información sobre las suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/