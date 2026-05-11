Cortes de luz del ICE impactarán Puntarenas, Guanacaste, San José y Alajuela este miércoles

Vecinos de Golfito, Cañas, Pérez Zeledón, Bagaces, Tilarán y Alajuela tendrán suspensión eléctrica este miércoles.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este miércoles 13 de mayo de 2026 en comunidades de Puntarenas, Guanacaste, San José y Alajuela por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las suspensiones del servicio afectarán sectores de Golfito, Palmira de Cañas, San Isidro de El General, Mogote de Bagaces, Tilarán y Villa Bonita de Alajuela en distintos horarios durante el día.

Estas son las localidades y horarios comunicados por el ICE:

Puntarenas

Golfito, Golfito

Localidades afectadas: Nazareth y La Florida

Nazareth y La Florida Horario: de 7 a. m. a 1 p. m.

de 7 a. m. a 1 p. m. Motivo: mantenimiento.

Guanacaste

Cañas, Palmira

Localidad afectada: Palmira

Palmira Horario: de 7:30 a. m. a 1 p. m.

de 7:30 a. m. a 1 p. m. Motivo: mantenimiento.

Bagaces, Mogote

Localidad afectada: Bijagua

Bijagua Horario: de 7:30 a. m. a 1 p. m.

de 7:30 a. m. a 1 p. m. Motivo: mantenimiento.

Tilarán, Tilarán

Localidad afectada: El Dos, barrio Los Monge

El Dos, barrio Los Monge Horario: de 8 a. m. a 1:30 p. m.

de 8 a. m. a 1:30 p. m. Motivo: mantenimiento.

San José

Buenos Aires, San Isidro de El General

Localidad afectada: Respaldo Circuito Buenos Aires Viejo

Respaldo Circuito Buenos Aires Viejo Horario: de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. Motivo: mantenimiento.

Tres de Junio, San Isidro de El General

Localidad afectada: Tres de Junio Enlace

Tres de Junio Enlace Horario: de 8 a. m. a 2 p. m.

de 8 a. m. a 2 p. m. Motivo: mantenimiento.

Alajuela

Alajuela, Alajuela

Localidad afectada: Villa Bonita

Villa Bonita Horario: de 9 a. m. a 12 m.

de 9 a. m. a 12 m. Motivo: mantenimiento.

Para más información sobre las suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/