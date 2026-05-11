El País

Cortes de luz de CNFL afectarán Coronado y Desamparados este miércoles

Miles de vecinos de Coronado y Desamparados deberán prepararse para interrupciones eléctricas este 13 de mayo. Revise aquí las zonas y horarios afectados por la CNFL

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Por Silvia Ureña Corrales
Compañia Fuerza y Luz
CNFL suspenderá el servicio eléctrico en Dulce Nombre y Calle Fallas por obras y mantenimiento este miércoles. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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