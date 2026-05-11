Cortes de luz de CNFL afectarán Coronado y Desamparados este miércoles

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en Dulce Nombre y Calle Fallas por obras y mantenimiento este miércoles.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará cortes de luz programados este miércoles 13 de mayo del 2026 en sectores de Vázquez de Coronado y Desamparados, en San José, debido a trabajos eléctricos y mantenimiento preventivo.

En Coronado, la suspensión del servicio se ejecutará en Dulce Nombre, de 8 a. m. a 4 p. m. La CNFL realizará cambio de líneas secundarias como parte de obras eléctricas en la zona.

El área afectada comprende desde la Escuela Dulce Nombre, 100 metros al noreste, 50 metros al oeste y 100 metros al sureste. La interrupción afectará principalmente casas de habitación.

En Desamparados, el corte eléctrico también se extenderá de 8 a. m. a 4 p. m. en Calle Fallas y sectores cercanos. La CNFL desarrollará labores de mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

La suspensión abarcará desde la Escuela José Mora en Calle Fallas, 1,5 kilómetros al noroeste hasta las cercanías de la iglesia católica en Torremolinos. También incluirá zonas próximas al Cementerio de Desamparados.

Entre los sitios afectados figuran el Colegio de Contadores, Super Melita, Condominio Fuente de Sol, Condominio Los Contadores, urbanización Tica Linda, urbanización Los Naranjos, Plaza Libra, Lagar, Centro Educativo San Jerónimo, Metalac, urbanización Altamira, Cecudi Altamira, la Dirección Regional de Educación de Desamparados y el Juzgado de Familia de Desamparados.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones