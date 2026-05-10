Cortes de luz afectarán sectores de San José, Desamparados, Santa Ana y Heredia este 12 de mayo

La CNFL realizará mantenimientos y obras eléctricas este martes 12 de mayo en sectores de San José y Heredia.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este martes 12 de mayo del 2026 en sectores de San José y Heredia debido a trabajos de mantenimiento preventivo, instalación de equipos y relocalización de postería.

Las interrupciones afectarán zonas parciales de San Francisco de Dos Ríos, Lindora, San Rafael Arriba de Desamparados y San José de la Montaña de Barva en horarios que van desde las 7:30 a. m. hasta las 4 p. m.

San José, San Francisco de Dos Ríos (parcial)

Horario: 7:30 a. m. a 4 p. m.

Trabajos: Mantenimiento preventivo.

Sectores afectados:Del restaurante El Jade, 100 metros al este y 25 metros al sur.

Sitios de referencia:

Casas de habitación

Multi Suministros de Costa Rica CR S. A.

Servicios afectados: 80

San José, Santa Ana, Pozos, Lindora (parcial)

Horario: 8 a. m. a 4 p. m.

Trabajos: Mantenimiento preventivo.

Sectores afectados:Urbanización Lagos de Lindora, desde la Verdulería Las Verduras hasta la iglesia Asociación Comunidad Cristiana Vida Nueva.

Sitios de referencia:

Casas de habitación

Servicios afectados: 38

San José, Desamparados, San Rafael Arriba (parcial)

Horario: 8 a. m. a 3 p. m.

Trabajos: Instalación de reconectador.

Sectores afectados:Zona Franca Las Brisas y calle Arco Iris.

Sitios de referencia:

Bati Fruit

Rectificación San José

Kinder y Escuela Manuel Ortuño Boutin

Zona Franca Las Brisas

Casas de habitación

Heredia, Barva, San José de la Montaña (parcial)

Horario: 8 a. m. a 4 p. m.

Trabajos: Relocalización de postería.

Sectores afectados:De la plaza, 100 metros al sur por calle Zapata.

Sitios de referencia:

Casas de habitación

Súper Doña Blanca

Calle Zapata

Calle Gallito

Urbanización Doña Blanca

Sectores no afectados:

Escuela San José de la Montaña

Iglesia San José de la Montaña

La CNFL recomendó a los vecinos tomar previsiones durante las horas de suspensión y desconectar equipos sensibles para evitar daños eléctricos.

Más información sobre las suspensiones programadas está disponible en: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones