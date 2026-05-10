Cortes de luz afectarán sectores de San José, Desamparados, Santa Ana y Heredia este 12 de mayo

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este martes 12 de mayo del 2026 en sectores de San José y Heredia debido a trabajos de mantenimiento preventivo, instalación de equipos y relocalización de postería.
Las interrupciones afectarán zonas parciales de San Francisco de Dos Ríos, Lindora, San Rafael Arriba de Desamparados y San José de la Montaña de Barva en horarios que van desde las 7:30 a. m. hasta las 4 p. m.
San José, San Francisco de Dos Ríos (parcial)
Horario: 7:30 a. m. a 4 p. m.
Trabajos: Mantenimiento preventivo.
Sectores afectados:Del restaurante El Jade, 100 metros al este y 25 metros al sur.
Sitios de referencia:
- Casas de habitación
- Multi Suministros de Costa Rica CR S. A.
Servicios afectados: 80
San José, Santa Ana, Pozos, Lindora (parcial)
Horario: 8 a. m. a 4 p. m.
Trabajos: Mantenimiento preventivo.
Sectores afectados:Urbanización Lagos de Lindora, desde la Verdulería Las Verduras hasta la iglesia Asociación Comunidad Cristiana Vida Nueva.
Sitios de referencia:
- Casas de habitación
Servicios afectados: 38
San José, Desamparados, San Rafael Arriba (parcial)
Horario: 8 a. m. a 3 p. m.
Trabajos: Instalación de reconectador.
Sectores afectados:Zona Franca Las Brisas y calle Arco Iris.
Sitios de referencia:
- Bati Fruit
- Rectificación San José
- Kinder y Escuela Manuel Ortuño Boutin
- Zona Franca Las Brisas
- Casas de habitación
Heredia, Barva, San José de la Montaña (parcial)
Horario: 8 a. m. a 4 p. m.
Trabajos: Relocalización de postería.
Sectores afectados:De la plaza, 100 metros al sur por calle Zapata.
Sitios de referencia:
- Casas de habitación
- Súper Doña Blanca
- Calle Zapata
- Calle Gallito
- Urbanización Doña Blanca
Sectores no afectados:
- Escuela San José de la Montaña
- Iglesia San José de la Montaña
La CNFL recomendó a los vecinos tomar previsiones durante las horas de suspensión y desconectar equipos sensibles para evitar daños eléctricos.
Más información sobre las suspensiones programadas está disponible en: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones