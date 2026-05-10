El País

Cortes de luz afectarán sectores de San José, Desamparados, Santa Ana y Heredia este 12 de mayo

San Francisco de Dos Ríos, Lindora, Desamparados y Barva tendrán interrupciones eléctricas durante varias horas

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Por Damián Arroyo C.
La CNFL realizará mantenimientos y obras eléctricas este martes 12 de mayo en sectores de San José y Heredia. (JORGE CASTILLO)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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