Cortes de luz del ICE impactarán Puntarenas y Limón este miércoles

El ICE aplicará cortes de luz este miércoles 25 en comunidades de Puntarenas y Limón por mantenimiento.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz este miércoles 25 de febrero en sectores de las provincias de Puntarenas y Limón, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En Puntarenas, el cantón de Corredores tendrá suspensión del servicio en la localidad de Marylla-Aguas Negras, de 8 a. m. a 2 p. m. Ese mismo día, en el cantón de Parrita, el corte abarcará Barbudal en el mismo horario.

En Limón, el cantón de Guácimo presentará afectación en La Rita y alrededores del Colegio, así como en la entrada a La Sonia. En esta zona, el servicio se interrumpirá de 8 a. m. a 4 p. m.

El ICE informó que las labores responden a mantenimiento programado para mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico.

Para más información y detalles sobre las suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/