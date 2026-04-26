Cortes de luz del ICE impactarán Pococí, Cañas y Siquirres este martes

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció una serie de suspensiones en el servicio eléctrico para este martes 28 de abril de 2026 debido a labores de mantenimiento preventivo. Las interrupciones afectarán sectores clave en las provincias de Limón y Guanacaste.
Si usted reside o trabaja en estas comunidades, tome nota de los horarios para evitar inconvenientes con sus dispositivos electrónicos y actividades diarias.
Limón: Pococí y Siquirres bajo mantenimiento
La provincia del Caribe tendrá dos intervenciones importantes. La más extensa se llevará a cabo en el sector de Cariari.
Cariari de Pococí
- Localidades afectadas: Del Cruce Jordán hacia La Rita.
- Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.
- Motivo: Mantenimiento general de la red.
Siquirres (Pacuarito)
- Localidades afectadas: San Isidro y La Alegría.
- Horario: De 8:30 a.m. a 10:30 a.m.
- Motivo: Trabajos preventivos programados.
Guanacaste: Cortes en el cantón de Cañas
En la zona de Porozal, los equipos técnicos del ICE realizarán maniobras que dejarán sin fluido eléctrico a varios barrios durante la mañana y parte de la tarde.
- Localidades afectadas: Centro de Las Juntas, Barrio La Gloria y Barrio Las Minas.
- Horario: De 8 a.m. a 1 p.m.
- Motivo: Mantenimiento de infraestructura.
Para más información sobre suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/