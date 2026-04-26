Cortes de luz del ICE impactarán Pococí, Cañas y Siquirres este martes

Las interrupciones afectarán localidades como La Rita, San Isidro y Las Juntas en horarios que van desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció una serie de suspensiones en el servicio eléctrico para este martes 28 de abril de 2026 debido a labores de mantenimiento preventivo. Las interrupciones afectarán sectores clave en las provincias de Limón y Guanacaste.

Si usted reside o trabaja en estas comunidades, tome nota de los horarios para evitar inconvenientes con sus dispositivos electrónicos y actividades diarias.

Limón: Pococí y Siquirres bajo mantenimiento

La provincia del Caribe tendrá dos intervenciones importantes. La más extensa se llevará a cabo en el sector de Cariari.

Cariari de Pococí

Localidades afectadas: Del Cruce Jordán hacia La Rita.

Del Cruce Jordán hacia La Rita. Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Motivo: Mantenimiento general de la red.

Siquirres (Pacuarito)

Localidades afectadas: San Isidro y La Alegría.

San Isidro y La Alegría. Horario: De 8:30 a.m. a 10:30 a.m.

De 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Motivo: Trabajos preventivos programados.

Guanacaste: Cortes en el cantón de Cañas

En la zona de Porozal, los equipos técnicos del ICE realizarán maniobras que dejarán sin fluido eléctrico a varios barrios durante la mañana y parte de la tarde.

Localidades afectadas: Centro de Las Juntas, Barrio La Gloria y Barrio Las Minas.

Centro de Las Juntas, Barrio La Gloria y Barrio Las Minas. Horario: De 8 a.m. a 1 p.m.

De 8 a.m. a 1 p.m. Motivo: Mantenimiento de infraestructura.

Para más información sobre suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/