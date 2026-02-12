Cortes de luz del ICE impactarán Pérez Zeledón y Liberia este viernes 13 de febrero

Pedregoso, La América y barrio Roble de la Sabana tendrán cortes eléctricos este viernes 13 de febrero.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este viernes 13 de febrero de 2026 en sectores de Pérez Zeledón y Liberia, debido a trabajos de mantenimiento y poda de árboles.

En el cantón de Pérez Zeledón, distrito San Isidro de El General, la suspensión eléctrica se aplicará en la localidad de Pedregoso. El servicio se interrumpirá desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m. por labores de mantenimiento en la red.

En la provincia de Guanacaste, cantón de Liberia, los cortes afectarán las comunidades de La América y barrio Roble de la Sabana. En este caso, la interrupción se extenderá desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m. debido a trabajos de poda de árboles cercanos al tendido eléctrico.

Para más información sobre suspensiones programadas puede consultar el sitio oficial del ICE en el siguiente enlace: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/