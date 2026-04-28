Cortes de luz del ICE impactarán Guanacaste y Alajuela este jueves 30 de abril

ICE anunció cortes de luz este jueves 30 de abril en Guanacaste y Alajuela por trabajos de mantenimiento en varias comunidades.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este jueves 30 de abril de 2026 en sectores de las provincias de Guanacaste y Alajuela. Las suspensiones responden a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En Guanacaste, el servicio se interrumpirá en el cantón de Liberia, específicamente en la localidad de Liberia, desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

En Alajuela, los cortes se distribuirán en dos cantones. En Poás, distrito de Carrillos, la suspensión será de 8 a. m. a 2 p. m. Por su parte, en el cantón central de Alajuela, el área del mercado municipal enfrentará un corte nocturno que iniciará a las 9 p. m. del jueves 30 de abril y se extenderá hasta las 2 a. m. del viernes 1 de mayo.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/