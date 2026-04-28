Cortes de luz afectarán San José y Cartago este jueves 30 de abril por trabajos eléctricos de la CNFL

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en Escazú y La Unión este jueves 30 de abril por trabajos en la infraestructura.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados para este jueves 30 de abril del 2026 en sectores de San José y Cartago, debido a trabajos de infraestructura en la red eléctrica.

En la provincia de San José, la suspensión del servicio impactará el cantón de Escazú, específicamente en el distrito de Escazú. El corte se aplicará de 8 a. m. a 4 p. m. en un sector que abarca desde el costado sur del parque central de Escazú hasta 400 metros al este. La intervención responde a labores de construcción de obras eléctricas, con relocalización de postería. La afectación incluye principalmente casas de habitación.

También en San José, el cantón de Curridabat tendrá suspensión parcial en el distrito central de Curridabat, en el mismo horario de 8 a. m. a 4 p. m. La intervención responde a mantenimiento preventivo de obras eléctricas. El corte abarcará desde la entrada de la calle 61, frente al almacén de herramientas Infesa, hasta 900 metros al norte, con alcance hacia el asentamiento Barrio Nuevo y sectores parciales de barrio San José y el asentamiento Gloria Bejarano. Entre los puntos de referencia destacan Infesa, AEXA, el plantel municipal de Curridabat, Euromobilia y Sigma Alimentos de Costa Rica.

En Cartago, el servicio se interrumpirá en el cantón de La Unión, distrito de Dulce Nombre. La suspensión se extenderá de 8 a. m. a 4:30 p. m. en el área comprendida desde el antiguo bar La Carreta hasta 500 metros al norte. Los trabajos corresponden a obras por contrato en redes eléctricas, con traslado secundario. La zona afectada incluye viviendas.

Para más información y detalles actualizados sobre los cortes de luz, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones