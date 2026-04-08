Cortes de luz del ICE impactarán cuatro provincias este jueves 9 de abril

ICE aplicará cortes de luz este jueves 9 de abril en varias provincias por mantenimiento en la red eléctrica.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz programados este jueves 9 de abril de 2026 en varias zonas del país, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las suspensiones impactarán comunidades de San José, Guanacaste, Alajuela y Puntarenas, así como un servicio nocturno adicional en Alajuela que se extenderá hasta la madrugada del viernes 10.

En la provincia de San José, el corte se realizará en Pérez Zeledón, específicamente en Mirador El Valle Alto del Hoyón. La suspensión iniciará a las 7 a. m. y finalizará a las 2 p. m.

En Guanacaste, el cantón de Tilarán tendrá afectación en Finca Abel Maraña. El servicio eléctrico se interrumpirá entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Para Alajuela, se reportan dos intervenciones. En Palmares, la zona de Camaronera no tendrá electricidad de 8 a. m. a 1 p. m. Además, en el cantón central de Alajuela, el área del Mercado de Alajuela enfrentará una suspensión nocturna desde las 9 p. m. del jueves hasta las 2 a. m. del viernes 10 de abril.

En Puntarenas, el cantón de Osa tendrá interrupciones en Bahía Ballena, específicamente en Dominicalito. El corte se aplicará de 8 a. m. a 1:30 p. m.

Para más información sobre suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/