Cortes de luz del ICE impactarán comunidades de Guanacaste, Puntarenas y Alajuela este jueves

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este jueves 13 de agosto en comunidades de Guanacaste, Puntarenas y Alajuela debido a trabajos de mantenimiento.

Las suspensiones comenzarán desde las 8 a. m. en la mayoría de los sectores y tendrán distintas horas de finalización. Una intervención en el centro de Alajuela empezará a las 9 p. m. y se extenderá hasta las 3 a. m. del viernes 14 de agosto.

Si usted vive o trabaja en alguna de las zonas incluidas en la programación, tome previsiones ante la interrupción temporal del servicio eléctrico.

Cortes de luz en Guanacaste

En Tilarán, el ICE suspenderá el servicio en Tilarán centro. Los trabajos comenzarán a las 8 a. m. y terminarán a las 12 p. m.

En Bagaces, la afectación abarcará El Golfo y barrio La Cruz. El corte se extenderá desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

También habrá una suspensión en el distrito de Santa Rita de Nandayure. Las localidades afectadas serán Cacao y Huacas. El mantenimiento está programado de 8 a. m. a 2 p. m.

Cortes de luz en Puntarenas

En el cantón de Garabito, los trabajos afectarán Esterillos Este. La suspensión comenzará a las 8 a. m. y finalizará a la 1 p. m.

En Cóbano de Puntarenas, Santa Teresa tendrá una interrupción desde las 8 a. m. hasta las 3 p. m. Este será uno de los cortes diurnos más prolongados de la jornada.

El ICE también programó mantenimiento en Palmar de Osa entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Cortes de luz en Alajuela

En el distrito de San José del cantón de Alajuela, el servicio se suspenderá en urbanización Los Olivos. Los trabajos están previstos entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Además, habrá un corte nocturno en el centro de Alajuela. La afectación comprende el Mercado de Alajuela y comenzará a las 9 p. m. del jueves 13 de agosto. El servicio permanecerá interrumpido hasta las 3 a. m. del viernes 14 de agosto.

Todos los trabajos incluidos en la programación suministrada corresponden a labores de mantenimiento.

Para consultar más información sobre las suspensiones programadas del ICE, usted puede ingresar a: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/