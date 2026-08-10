Cortes de luz afectarán comunidades de cuatro provincias este miércoles 12 de agosto

Ocho cortes de luz del ICE afectarán sectores de Puntarenas, Alajuela, Limón y Guanacaste este miércoles 12 de agosto.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará ocho cortes de luz programados este miércoles 12 de agosto en comunidades de Puntarenas, Alajuela, Limón y Guanacaste.

Las suspensiones del servicio eléctrico obedecen a trabajos de mantenimiento. Los horarios varían según la zona. Algunos cortes comenzarán a las 6 a. m. y otros se extenderán hasta las 4 p. m.

Si usted vive o trabaja en alguna de las comunidades incluidas en la programación deberá tomar previsiones ante la interrupción temporal del suministro eléctrico.

Puntarenas

En San Vito de Coto Brus, el ICE suspenderá el servicio en varios lugares de Sabanillas. El corte comenzará a las 6 a. m. y finalizará a la 1 p. m.

En Laurel de Corredores, la afectación abarcará desde Las Pangas hasta Centro Campiña. Los trabajos están programados de 7 a. m. a 1 p. m.

También habrá una suspensión en Barranca de Puntarenas, específicamente desde la entrada del hospital hasta Milla Marítima. El corte se realizará entre las 8 a. m. y las 3 p. m.

Alajuela

En Carrizal de Alajuela, los trabajos afectarán el sector de Puente Negro. La interrupción está prevista de 8 a. m. a 1 p. m.

El ICE también programó labores en San Antonio de Alajuela, en el sector de Marginal. El servicio permanecerá suspendido entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Limón

En Guácimo de Limón, el corte afectará barrio Canadá, urbanización Los Colegios, Bomba Mayecasi y Las Aralias.

Esta será una de las interrupciones más extensas de la jornada. Comenzará a las 8 a. m. y terminará a las 4 p. m.

Guanacaste

En Liberia, la suspensión afectará Pital Borinque y Hotel Buena Vista. El mantenimiento se realizará de 8 a. m. a 4 p. m.

En Tilarán, el corte comprenderá Cerro Plano. El servicio estará suspendido entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Los horarios corresponden a la programación facilitada para los trabajos del ICE. Las personas de las comunidades afectadas pueden organizar con anticipación las actividades que dependan del suministro eléctrico.

Para consultar más información sobre las suspensiones programadas del ICE, usted puede ingresar a: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/