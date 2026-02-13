Cortes de luz del ICE este sábado en Limón: este es el horario

ICE suspenderá el servicio eléctrico este sábado en La Rita Centro de Pococí durante ocho horas por mantenimiento.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz este sábado en el distrito de La Rita, cantón de Pococí, provincia de Limón, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

La suspensión del servicio se extenderá desde las 7 a. m. hasta las 3 p. m. y abarcará La Rita Centro. La medida responde a labores programadas para mejorar la infraestructura y garantizar la estabilidad del suministro en la zona.

Estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento preventivo que desarrolla la institución en distintas comunidades del país.

Para consultar más detalles sobre las suspensiones programadas, usted puede ingresar al sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/