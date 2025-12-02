Cortes de luz del ICE este miércoles en zonas de San José, Puntarenas y Guanacaste

ICE hará cortes de luz este miércoles 3 de diciembre en cinco comunidades por labores de mantenimiento y reubicación de líneas.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará varios cortes de luz programados este miércoles 3 de diciembre de 2025 en comunidades de San José, Puntarenas y Guanacaste. Las suspensiones se deben a labores de mantenimiento y reubicación de infraestructura eléctrica.

En el cantón de Pérez Zeledón, distrito Daniel Flores, el corte se aplicará en Quebrada Onda desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m.

En Coto Brus, distrito San Vito, Puntarenas, están previstas dos interrupciones en sectores de Guácimo. Una se ejecutará por mantenimiento y la otra por reubicación de línea. Ambas comenzarán a las 7 a. m.; una concluirá a la 1 p. m. y la otra a las 12:30 p. m.

En Parrita, Puntarenas, el corte programado afectará Barbudal de 8 a. m. a 2 p. m., debido también a reubicación de líneas.

En Nandayure, Guanacaste, se suspenderá el servicio en Playa San Miguel y Playa Costa de Oro desde las 8 a. m. hasta las 2 p. m. por mantenimiento.

El ICE recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el período de interrupción del servicio. Para más información, puede consultar el sitio oficial de la institución: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/