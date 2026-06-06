Cortes de luz del ICE este lunes afectarán comunidades de Guanacaste y Limón

Vecinos de Bagaces, Santa Rosa y Cahuita enfrentarán cortes de luz este 8 de junio por trabajos preventivos en la infraestructura eléctrica.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará trabajos de mantenimiento que provocarán cortes de luz programados el lunes 8 de junio de 2026 en comunidades de Guanacaste y Limón. Las interrupciones afectarán sectores de Bagaces, Tilarán y Talamanca durante varias horas.

Las labores forman parte de los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica y obligarán a suspender temporalmente el servicio en las zonas indicadas por la institución.

En el cantón de Bagaces, provincia de Guanacaste, el corte de luz afectará la localidad de El Brazil.

Inicio: lunes 8 de junio de 2026, 7 a. m.

lunes 8 de junio de 2026, 7 a. m. Fin: lunes 8 de junio de 2026, 2 p. m.

lunes 8 de junio de 2026, 2 p. m. Motivo: mantenimiento.

El ICE también interrumpirá el servicio en Santa Rosa de Tilarán, en Guanacaste.

Inicio: lunes 8 de junio de 2026, 8 a. m.

lunes 8 de junio de 2026, 8 a. m. Fin: lunes 8 de junio de 2026, 12:30 p. m.

lunes 8 de junio de 2026, 12:30 p. m. Motivo: mantenimiento.

En la provincia de Limón, el corte de luz alcanzará el cantón de Talamanca.

Localidades afectadas: de Río Estrella a Puerto Vargas .

de . Inicio: lunes 8 de junio de 2026, 8 a. m.

lunes 8 de junio de 2026, 8 a. m. Fin: lunes 8 de junio de 2026, 3 p. m.

lunes 8 de junio de 2026, 3 p. m. Motivo: mantenimiento.

Para más información sobre las suspensiones programadas del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/