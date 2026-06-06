El País

Cortes de luz del ICE este lunes afectarán comunidades de Guanacaste y Limón

Las labores de mantenimiento obligarán a suspender temporalmente el servicio eléctrico en distintos sectores. Conozca cuáles localidades estarán sin electricidad

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Por Silvia Ureña Corrales
Reparación y mantenimiento del tendido eléctrico
Vecinos de Bagaces, Santa Rosa y Cahuita enfrentarán cortes de luz este 8 de junio por trabajos preventivos en la infraestructura eléctrica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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