Cortes de luz del ICE en zonas de Alajuela y de Guanacaste este miércoles

Comunidades de Los Chiles y Quebrada Grande estarán sin electricidad varias horas este 18 de febrero.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este miércoles 18 de febrero de 2026 en zonas de Los Chiles, en la provincia de Alajuela, y de Tilarán, en la provincia de Guanacaste. Las suspensiones obedecen a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En el cantón de Los Chiles, provincia de Alajuela, la interrupción del servicio se aplicará en el distrito de Los Chiles. Las localidades incluidas son Medio Queso, Maramba y Cuatro Esquinas. El corte iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta las 2 p. m.

En la provincia de Guanacaste, el cantón de Tilarán también tendrá suspensión del servicio eléctrico. El ICE detalló que el distrito de Quebrada Grande estará incluido, en específico en barrio La Pista y Quebrada Grande. En este sector, el corte comenzará a las 8:30 a. m. y finalizará a la 1 p. m.

Estos trabajos forman parte de las labores periódicas de mantenimiento que realiza el ICE para mejorar la calidad y estabilidad del servicio en distintas regiones del país.

Para consultar el detalle oficial de las suspensiones programadas, usted puede ingresar al siguiente enlace del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/