Cortes de luz del ICE en Puntarenas y Limón este viernes 24 de abril

ICE realizará cortes de luz en Puntarenas y Limón este viernes 24 de abril en horario matutino por mantenimiento.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este viernes 24 de abril del 2026 en sectores de Puntarenas y Limón, como parte de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En la provincia de Puntarenas, la suspensión del servicio se aplicará en el cantón de Buenos Aires, específicamente en el barrio Buenos Aires. El corte iniciará a las 7 a. m. y se extenderá hasta las 12 p. m.

Por otra parte, en Limón, los trabajos afectarán el cantón de Talamanca, en la localidad de Cahuita, sector de Cañaberal. En esta zona, la interrupción del servicio eléctrico está prevista desde las 9 a. m. hasta las 12 p. m.

El ICE informó que estas labores responden a mantenimiento preventivo, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en ambas regiones.

Para más información sobre suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/