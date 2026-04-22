El País

Cortes de luz del ICE en Puntarenas y Limón este viernes 24 de abril

El ICE programó cortes de luz en varias comunidades de Puntarenas y Limón este viernes 24 de abril. Revise aquí los horarios, zonas específicas y tome previsiones a tiempo

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Por Silvia Ureña Corrales
ICE realizará cortes de luz en Puntarenas y Limón este viernes 24 de abril en horario matutino por mantenimiento. (Adrian Soto)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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