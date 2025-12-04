Cortes de luz del ICE en Puntarenas: suspensión eléctrica en Cóbano este viernes

El ICE cortará la electricidad en Cóbano, Puntarenas, este 5 de diciembre por mantenimiento de 8 a.m. a 1 p.m.

Los residentes del sector de San Martín, en Cóbano de Puntarenas, enfrentarán una suspensión programada del servicio eléctrico este viernes 5 de diciembre debido a labores de mantenimiento en la red por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La interrupción se extenderá desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m.

Este tipo de trabajos busca reforzar la calidad del suministro y garantizar la seguridad de la infraestructura eléctrica. En caso de condiciones climáticas adversas, el ICE podría reprogramar la intervención.

Para más detalles sobre las suspensiones programadas en otras regiones, usted puede ingresar al sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/