Cortes de luz del ICE en Puntarenas, Guanacaste y Limón este viernes

El ICE suspenderá el servicio eléctrico en sectores de Puntarenas, Guanacaste y Limón este viernes 12 de diciembre, estos son los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en varias comunidades este jueves por mantenimiento y mejoras en la red.
El ICE interrumpirá el servicio en Corredores, Quepos, La Cruz, Nicoya y Guácimo este viernes 12 de diciembre. (Gemini /Gemini)







