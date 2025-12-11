Cortes de luz del ICE en Puntarenas, Guanacaste y Limón este viernes

El ICE interrumpirá el servicio en Corredores, Quepos, La Cruz, Nicoya y Guácimo este viernes 12 de diciembre.

Los cortes programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dejarán sin servicio eléctrico a comunidades de Puntarenas, Guanacaste y Limón este viernes 12 de diciembre debido a labores de mantenimiento y sustitución de postes.

Las interrupciones iniciarán a las 7 a.m. en algunos sectores y se extenderán, en algunos casos, hasta las 2 p.m.

En Puntarenas, los trabajos afectarán dos cantones. En Corredores, el corte impactará las localidades de El Chorro y La Cuesta, debido a un cambio de postes, desde las 7 a.m. hasta la 1 p.m. En Quepos, los vecinos de Uvita, hacia el Colegio, no tendrán electricidad entre las 7:30 a.m. y las 12:30 p.m.

En Guanacaste, las suspensiones también se dividirán entre dos cantones. En La Cruz, el corte en el sector de La Vueltas se mantendrá de 7:30 a.m. a las 3:30 p.m., mientras que en Nicoya, la comunidad de San Fernando será la afectada en el mismo horario.

Por su parte, en la provincia de Limón, el distrito de Guácimo verá suspendido el servicio en el sector de Geranios de Guácimo entre las 9 a.m. y las 2 p.m., por motivo de mantenimiento preventivo.

Para más detalles, puede consultar directamente el sitio oficial del ICE sobre suspensiones eléctricas programadas: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/