Cortes de luz del ICE en Osa, Paraíso y Alajuela este martes 24 de febrero

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este martes 24 de febrero de 2026 en sectores de Osa, Paraíso y Alajuela por trabajos de mantenimiento en la red.
Las interrupciones se realizarán en distintos horarios y puntos específicos, por lo que se recomienda a usted tomar previsiones para evitar afectaciones en actividades laborales, comerciales o domésticas.
Puntarenas: Boca Limón, en Osa
En el cantón de Osa, distrito de Sierpe, el corte de luz impactará la localidad de Boca Limón.
El servicio se suspenderá desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m.
Cartago: Cuesta de Orosi, en Paraíso
En el cantón de Paraíso, distrito de Orosi, la afectación alcanzará el sector de Cuesta de Orosi.
El suministro eléctrico se interrumpirá entre las 8 a. m. y la 1 p. m.
Alajuela: AYA y Cacique de Alajuela
En el cantón central de Alajuela, el mantenimiento abarcará las zonas de AYA y Cacique de Alajuela.
La suspensión del servicio se aplicará de 2 p. m. a 4 p. m.
El ICE informó que estos trabajos forman parte de las labores programadas para mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico.
Para más información y consultar el detalle oficial de las suspensiones programadas, puede ingresar al sitio del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/