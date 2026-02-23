Cortes de luz del ICE en Osa, Paraíso y Alajuela este martes 24 de febrero

Boca Limón, Cuesta de Orosi y sectores de Alajuela tendrán suspensión eléctrica este 24 de febrero por mantenimiento.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este martes 24 de febrero de 2026 en sectores de Osa, Paraíso y Alajuela por trabajos de mantenimiento en la red.

Las interrupciones se realizarán en distintos horarios y puntos específicos, por lo que se recomienda a usted tomar previsiones para evitar afectaciones en actividades laborales, comerciales o domésticas.

Puntarenas: Boca Limón, en Osa

En el cantón de Osa, distrito de Sierpe, el corte de luz impactará la localidad de Boca Limón.

El servicio se suspenderá desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m.

Cartago: Cuesta de Orosi, en Paraíso

En el cantón de Paraíso, distrito de Orosi, la afectación alcanzará el sector de Cuesta de Orosi.

El suministro eléctrico se interrumpirá entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Alajuela: AYA y Cacique de Alajuela

En el cantón central de Alajuela, el mantenimiento abarcará las zonas de AYA y Cacique de Alajuela.

La suspensión del servicio se aplicará de 2 p. m. a 4 p. m.

El ICE informó que estos trabajos forman parte de las labores programadas para mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico.

Para más información y consultar el detalle oficial de las suspensiones programadas, puede ingresar al sitio del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/