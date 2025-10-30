Cortes de luz del ICE en Limón, Puntarenas y San José este viernes: estos son los horarios

ICE interrumpirá el servicio eléctrico en zonas de Limón, Puntarenas y San José este viernes por trabajos programados.

Varias comunidades de las provincias de Limón, Puntarenas y San José estarán sin electricidad este viernes 31 de octubre debido a labores programadas por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En Siquirres, Limón, los cortes incluyen las localidades de Piscinas, Bajos de Florida y Margarita. Según la información oficial, los trabajos se deben a mantenimiento programado y se extenderán desde las 7 a. m. hasta las 4 p. m. en Piscinas y Bajos de Florida, mientras que en Margarita serán entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

En Puntarenas, los vecinos de Colegio Viejo y Barrio San José, en el distrito de Sabalito de Coto Brus, experimentarán la suspensión del servicio eléctrico por reubicación de postes. El corte comenzará a las 7:30 a. m. y se restablecerá a la 1 p. m.

En San José, las suspensiones están previstas para Loma Verde, en San Isidro de El General, también por reubicación de postes. En este caso, el corte se realizará entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Para más información, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/