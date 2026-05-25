Cortes de luz del ICE en Alajuela, Limón, Guanacaste y Cartago este miércoles

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este miércoles 27 de mayo de 2026 en comunidades de Alajuela, Limón, Guanacaste y Cartago debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
Las suspensiones del servicio afectarán sectores específicos de Upala, Cahuita, Cañas y Pejibaye durante varias horas de la mañana y la tarde.
Upala tendrá corte de luz en Canalete
En el cantón de Upala, provincia de Alajuela, el corte eléctrico afectará la localidad de Canalete.
- Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: mantenimiento eléctrico.
Cahuita enfrentará suspensión del servicio eléctrico
En el cantón de Talamanca, Limón, el ICE suspenderá el servicio en el sector comprendido entre Ríos Estrella y Puerto Vargas, en Cahuita.
- Horario: de 8 a. m. a 4 p. m.
- Motivo: mantenimiento eléctrico.
Cañas tendrá interrupciones en circuito Miravalles Los Chiles
En Guanacaste, el corte de luz afectará el circuito Miravalles Los Chiles, en el cantón de Cañas.
- Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: mantenimiento eléctrico.
Pejivalle tendrá corte eléctrico por tres horas
En el cantón de Jiménez, Cartago, el ICE suspenderá el servicio eléctrico en Pejibaye.
- Horario: de 9 a. m. a 12 m.
- Motivo: mantenimiento eléctrico.
Para más información sobre las suspensiones programadas del servicio eléctrico puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/