Cortes de luz del ICE en Alajuela, Limón, Guanacaste y Cartago este miércoles

Vecinos de cuatro provincias tendrán cortes de luz programados por trabajos de mantenimiento del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este miércoles 27 de mayo de 2026 en comunidades de Alajuela, Limón, Guanacaste y Cartago debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las suspensiones del servicio afectarán sectores específicos de Upala, Cahuita, Cañas y Pejibaye durante varias horas de la mañana y la tarde.

Upala tendrá corte de luz en Canalete

En el cantón de Upala, provincia de Alajuela, el corte eléctrico afectará la localidad de Canalete.

Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.

de 8 a. m. a 1 p. m. Motivo: mantenimiento eléctrico.

Cahuita enfrentará suspensión del servicio eléctrico

En el cantón de Talamanca, Limón, el ICE suspenderá el servicio en el sector comprendido entre Ríos Estrella y Puerto Vargas, en Cahuita.

Horario: de 8 a. m. a 4 p. m.

de 8 a. m. a 4 p. m. Motivo: mantenimiento eléctrico.

Cañas tendrá interrupciones en circuito Miravalles Los Chiles

En Guanacaste, el corte de luz afectará el circuito Miravalles Los Chiles, en el cantón de Cañas.

Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.

de 8 a. m. a 1 p. m. Motivo: mantenimiento eléctrico.

Pejivalle tendrá corte eléctrico por tres horas

En el cantón de Jiménez, Cartago, el ICE suspenderá el servicio eléctrico en Pejibaye.

Horario: de 9 a. m. a 12 m.

de 9 a. m. a 12 m. Motivo: mantenimiento eléctrico.

Para más información sobre las suspensiones programadas del servicio eléctrico puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/