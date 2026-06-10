Cortes de luz del ICE dejarán sin servicio eléctrico a sectores de Limón este viernes

Vecinos de Talamanca y Pococí enfrentarán cortes de luz programados por el ICE debido a labores de mantenimiento.

Los trabajos programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) provocarán cortes de luz en comunidades de los cantones de Talamanca y Pococí, en la provincia de Limón, durante este viernes 12 de junio.

La suspensión del servicio responde a labores de mantenimiento en la red eléctrica y se extenderá por varias horas según cada sector.

En el cantón de Talamanca, distrito de Cahuita, el corte de electricidad afectará el sector conocido como Recta hacia el Trébol.

La interrupción iniciará a las 6 a. m. y finalizará a las 4 p. m.

Según el ICE, los trabajos corresponden a labores de mantenimiento programadas en la infraestructura eléctrica.

En el cantón de Pococí, distrito de Cariari, la afectación alcanzará los alrededores de la Escuela Astúa Pirie.

En esta zona, el corte comenzará a las 7 a. m. y concluirá a las 4 p. m.

La institución indicó que la suspensión se debe igualmente a trabajos de mantenimiento.

Para más información sobre las suspensiones programadas del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/