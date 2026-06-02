Cortes de luz del ICE dejarán sin servicio a Orotina este jueves por mantenimiento

Orotina tendrá una suspensión programada del servicio eléctrico este 4 de junio de 2026 entre las 9 a. m. y las 3 p. m.

Los habitantes de Orotina, en el cantón de Orotina, Alajuela, enfrentarán una suspensión programada del servicio eléctrico este jueves 4 de junio de 2026.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó que la interrupción responde a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. La afectación abarcará la localidad de Orotina.

Según la programación divulgada por la institución, el corte iniciará a las 9 a. m. y concluirá a las 3 p. m., por lo que la suspensión tendrá una duración estimada de seis horas.

Las labores forman parte de los trabajos preventivos que buscan mantener la continuidad y la calidad del suministro eléctrico en la zona.

Para más información sobre las suspensiones programadas del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/