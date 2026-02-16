El País

Cortes de luz del ICE dejarán sin servicio a zonas de Guanacaste y Alajuela este martes

El ICE ejecutará trabajos eléctricos en sectores de Guanacaste y Alajuela. Consulte aquí horarios, distritos y recomendaciones para evitar inconvenientes

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El préstamo obtenido por el ICE incluye un préstamo internacional por $79 millones del BID Invest y $21 millones del Climate Investment Funds para instalar 300.000 medidores inteligentes y modernizar la planta hidroeléctrica Ventanas Garita, en Alajuela.
Vecinos de Copalchí, Las Vueltas y Katira enfrentarán cortes de luz este martes 17 de febrero entre las 8 a.m. y la 1:30 p.m. (Grupo /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzcortes de electricidadICE
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.