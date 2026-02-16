Cortes de luz del ICE dejarán sin servicio a zonas de Guanacaste y Alajuela este martes

Vecinos de Copalchí, Las Vueltas y Katira enfrentarán cortes de luz este martes 17 de febrero entre las 8 a.m. y la 1:30 p.m.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este martes 17 de febrero del 2026 en comunidades de Guanacaste y Alajuela por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En Guanacaste, la suspensión se aplicará en el cantón de La Cruz, distrito de La Cruz. Las localidades afectadas serán Copalchí y Las Vueltas. El corte iniciará a las 8 a.m. y se extenderá hasta la 1:30 p.m.

En la provincia de Alajuela, el servicio se interrumpirá en el cantón de Guatuso, distrito de Katira. La afectación impactará a la localidad de Katira. El suministro se suspenderá desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m.

El ICE informó que estos trabajos forman parte de labores de mantenimiento preventivo.

Para consultar el detalle oficial y verificar otras zonas con afectación, puede ingresar al sitio del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/