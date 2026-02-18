Cortes de luz del ICE dejarán sin servicio a zonas de Liberia y Tilarán este jueves 19 de febrero

El ICE suspenderá el servicio eléctrico en comunidades de Liberia y Tilarán por trabajos de mantenimiento este 19 de febrero.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz este jueves 19 de febrero de 2026 en sectores de Liberia y Tilarán, en la provincia de Guanacaste, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En Liberia, distrito de Mayorga, la suspensión del servicio se aplicará en las comunidades de San Dimas, Las Brisas, La Libertad y San Fernando. El corte iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta la 1:30 p. m.

En el cantón de Tilarán, distrito de Quebrada Grande, la afectación abarcará sectores cercanos a la reserva de Santa Elena. En esta zona, el servicio se interrumpirá desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

El ICE indicó que las labores corresponden a mantenimiento preventivo, con el fin de fortalecer la calidad y continuidad del suministro eléctrico en estas comunidades guanacastecas.

Para consultar el detalle oficial de las suspensiones programadas, puede ingresar al sitio del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/