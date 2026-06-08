Cortes de luz del ICE dejarán sin electricidad zonas de Orosi este martes

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará una suspensión programada del servicio eléctrico en la localidad de Tapantí, distrito de Orosi, cantón de Paraíso, provincia de Cartago, debido a trabajos de mantenimiento.
La interrupción está prevista para el martes 9 de junio de 2026, entre las 8:30 a. m. y las 2 p. m.
Según la información divulgada por el ICE, los trabajos forman parte de labores de mantenimiento en la red eléctrica. La afectación abarcará la localidad de Tapantí.
Detalle de la suspensión
Lugar: Cartago, Paraíso, Orosi
Localidad afectada: Tapantí
Motivo: Mantenimiento
Fecha: Martes 9 de junio de 2026
Horario: De 8:30 a. m. a 2 p. m.
Para más información sobre las suspensiones programadas del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/