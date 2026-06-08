El País

Cortes de luz del ICE dejarán sin electricidad zonas de Orosi este martes

Una interrupción eléctrica programada modificará la rutina de algunas comunidades de Orosi este martes. Conozca quiénes se verán impactados y durante cuánto tiempo

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Por Silvia Ureña Corrales
Reparación y mantenimiento del tendido eléctrico
Vecinos de Tapantí permanecerán sin electricidad este 9 de junio debido a trabajos programados por el ICE. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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