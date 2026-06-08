Cortes de luz del ICE dejarán sin electricidad zonas de Orosi este martes

Vecinos de Tapantí permanecerán sin electricidad este 9 de junio debido a trabajos programados por el ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará una suspensión programada del servicio eléctrico en la localidad de Tapantí, distrito de Orosi, cantón de Paraíso, provincia de Cartago, debido a trabajos de mantenimiento.

La interrupción está prevista para el martes 9 de junio de 2026, entre las 8:30 a. m. y las 2 p. m.

Según la información divulgada por el ICE, los trabajos forman parte de labores de mantenimiento en la red eléctrica. La afectación abarcará la localidad de Tapantí.

Detalle de la suspensión

Lugar: Cartago, Paraíso, Orosi

Localidad afectada: Tapantí

Motivo: Mantenimiento

Fecha: Martes 9 de junio de 2026

Horario: De 8:30 a. m. a 2 p. m.

Para más información sobre las suspensiones programadas del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/