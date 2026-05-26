Cortes de luz del ICE dejarán sin electricidad sectores de Limón, Puntarenas y Alajuela este jueves

Vecinos de Limón, Puntarenas y Alajuela enfrentarán cortes de luz este jueves debido a trabajos de mantenimiento del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este jueves 28 de mayo de 2026 en comunidades de Limón, Puntarenas y Alajuela debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las interrupciones afectarán barrios, urbanizaciones y sectores específicos durante varias horas, según el cronograma publicado por la institución.

En el cantón de Guácimo, provincia de Limón, el servicio eléctrico se suspenderá en barrio Canadá, urbanización Los Colegios y Las Aralias.

El corte iniciará a las 7 a. m. y finalizará a las 4 p. m.

En el cantón de Corredores, Puntarenas, el ICE suspenderá el servicio en la localidad de Santa Rosa.

La interrupción se extenderá desde las 7 a. m. hasta las 12 p. m.

En Alajuela, específicamente en Carrillos de Poás, el corte de luz abarcará el sector de derivación Coco Dulce Nombre.

El servicio eléctrico permanecerá suspendido entre las 8 a. m. y las 2 p. m.

En el cantón de Golfito, Puntarenas, las labores de mantenimiento afectarán barrio La Campiña, Santa Lucía y Monte Verde.

El corte comenzará a las 8 a. m. y concluirá a las 10 a. m.

Para más información sobre las suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/