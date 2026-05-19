Cortes de luz del ICE dejarán sin electricidad comunidades de Puntarenas, Pérez Zeledón y Turrialba este jueves

El ICE realizará cortes de luz en San Bosco, Playa Hermosa y Turrialba por labores de mantenimiento programadas.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este jueves 21 de mayo del 2026 en sectores de Puntarenas, Pérez Zeledón y Cartago por trabajos de mantenimiento.

Las interrupciones afectarán comunidades específicas de Coto Brus, Barú y Turrialba durante la mañana y parte de la tarde.

Puntarenas

En el distrito de Agua Buena, cantón de Coto Brus, el corte afectará la localidad de San Bosco.

Horario: de 7 a. m. a 12 p. m.

Motivo: mantenimiento

San José

En Pérez Zeledón, el ICE suspenderá el servicio en Playa Hermosa, distrito de Barú.

Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.

Motivo: mantenimiento

Cartago

El corte programado en Turrialba afectará la comunidad de San Bosco.

Horario: de 9 a. m. a 1 p. m.

Motivo: mantenimiento

Para más información sobre las suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/