Cortes de luz de CNFL afectarán Tibás y Desamparados este jueves

CNFL realizará cortes de luz en Tibás y Desamparados este miércoles por mantenimiento y relocalización de postería.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados para este jueves 21 de mayo del 2026 en sectores de Tibás y Desamparados, en San José, debido a trabajos de construcción y mantenimiento de obras eléctricas.

En Tibás, la suspensión eléctrica afectará parte de San Juan entre las 8 a. m. y las 3 p. m. La CNFL realizará labores de relocalización de postería. El corte comprenderá el sector ubicado de la Escuela Jesús Jiménez Zamora 200 metros al este y 200 metros al norte. La interrupción impactará principalmente casas de habitación.

En Desamparados, el servicio se suspenderá parcialmente en San Antonio entre las 8 a. m. y las 4 p. m. por mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

La afectación abarcará sectores cercanos a la Bomba del Muñeco, la Plazoleta, la Cruz Roja de Desamparados y la sucursal de la CNFL en el cantón. Algunos servicios ubicados a lo largo del recorrido también podrían presentar interrupciones.

Entre los sitios de referencia afectados destacan Plaza Decosure, Juzgado de Trabajo, Pizza Hut, Plaza San Antonio, Clínica Santa Cecilia, Centro Comercial La Plazoleta, Ekono, Farmacia La Bomba, Super San Antonio, Escuela República de Panamá, Teatro La Villa, Cruz Roja, Servicentro Vitta y el Tribunal Penal, entre otros comercios, centros educativos y servicios.

Más información en: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones