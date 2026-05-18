El País

Cortes de luz dejarán sin electricidad sectores de Moravia este miércoles 20 de mayo

Vecinos de Moravia deberán prepararse para una suspensión eléctrica programada este miércoles. Conozca los sectores y horarios anunciados por la CNFL

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Compañia Fuerza y Luz
La suspensión eléctrica afectará distintos sectores de Moravia durante trabajos programados por la CNFL este miércoles. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcortes de luzcortes de electricidadCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.