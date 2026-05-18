Cortes de luz dejarán sin electricidad sectores de Moravia este miércoles 20 de mayo

La suspensión eléctrica afectará distintos sectores de Moravia durante trabajos programados por la CNFL este miércoles.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará cortes de luz programados en sectores de San Jerónimo de Moravia este miércoles 20 de mayo, entre las 8 a. m. y las 4 p. m., debido a trabajos de construcción de obras eléctricas.

La suspensión del servicio responderá a labores de relocalización de postería en la zona norte de San José.

Los trabajos afectarán el servicio eléctrico en el tramo comprendido desde el peaje de la ruta 32 hasta el túnel Zurquí.

Entre los sitios de referencia incluidos en la interrupción figuran casas de habitación, el túnel, el peaje de la ruta 32, Soda El Mirador y Soda Zurquí.

Para más información sobre sectores y horarios afectados, usted puede consultar el sitio oficial de suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones