Cortes de luz del ICE dejarán sin electricidad comunidades de Limón, Guanacaste, Cartago y Alajuela este viernes

ICE anunció cortes de luz el 13 de marzo en Guácimo, Tilarán, Juan Viñas y Los Chiles por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este viernes 13 de marzo de 2026 en varias comunidades de Limón, Guanacaste, Cartago y Alajuela. Las suspensiones responden a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, según el reporte oficial de la institución.

Las interrupciones se aplicarán en distintos horarios durante la mañana y el inicio de la tarde. Estas labores buscan mejorar la estabilidad del servicio y prevenir fallas en el suministro eléctrico.

Limón: Guácimo

En el cantón de Guácimo se reporta una suspensión eléctrica en:

Localidad afectada: Guayacán

Guayacán Horario: de 5 a. m. a 7 a. m.

Guanacaste: Tilarán

El ICE programó un corte de electricidad en:

Localidad afectada: Campos de Oro

Campos de Oro Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.

Cartago: Jiménez (Juan Viñas)

Los trabajos de mantenimiento impactarán:

Localidad afectada: barrio San Martín

barrio San Martín Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.

Alajuela: Los Chiles

En la zona norte también se reporta una interrupción del servicio:

Localidad afectada: Palacios

Palacios Horario: de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.

Para conocer el detalle de todas las suspensiones programadas o confirmar si su comunidad está incluida en el cronograma, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/