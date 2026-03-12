Cortes de luz del ICE dejarán sin electricidad comunidades de Limón, Guanacaste, Cartago y Alajuela este viernes

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este viernes 13 de marzo de 2026 en varias comunidades de Limón, Guanacaste, Cartago y Alajuela. Las suspensiones responden a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, según el reporte oficial de la institución.
Las interrupciones se aplicarán en distintos horarios durante la mañana y el inicio de la tarde. Estas labores buscan mejorar la estabilidad del servicio y prevenir fallas en el suministro eléctrico.
Limón: Guácimo
En el cantón de Guácimo se reporta una suspensión eléctrica en:
- Localidad afectada: Guayacán
- Horario: de 5 a. m. a 7 a. m.
Guanacaste: Tilarán
El ICE programó un corte de electricidad en:
- Localidad afectada: Campos de Oro
- Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.
Cartago: Jiménez (Juan Viñas)
Los trabajos de mantenimiento impactarán:
- Localidad afectada: barrio San Martín
- Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.
Alajuela: Los Chiles
En la zona norte también se reporta una interrupción del servicio:
- Localidad afectada: Palacios
- Horario: de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.
Para conocer el detalle de todas las suspensiones programadas o confirmar si su comunidad está incluida en el cronograma, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/