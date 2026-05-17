Cortes de luz del ICE dejarán sin electricidad a Pérez Zeledón, Pococí y Osa este martes

Vecinos de Pérez Zeledón, Pococí y Osa enfrentarán cortes de luz este martes debido a labores de mantenimiento del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este martes 19 de mayo de 2026 en sectores de Pérez Zeledón, Pococí y Osa debido a trabajos de mantenimiento.

Las suspensiones eléctricas afectarán a comunidades de San Juan de Dios Chontales, Rivas, La Rita y San Martín Santa Rosa en horarios que irán desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m.

Pérez Zeledón

En el cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José, el ICE interrumpirá el servicio eléctrico en dos localidades:

San Juan de Dios Chontales

Inicio: martes 19 de mayo, 8 a. m.

Fin: martes 19 de mayo, 1 p. m.

Motivo: mantenimiento

Rivas

Inicio: martes 19 de mayo, 8 a. m.

Fin: martes 19 de mayo, 1 p. m.

Motivo: mantenimiento

Pococí

En el distrito de Rita, cantón de Pococí, Limón, el corte de luz afectará:

La Rita

Inicio: martes 19 de mayo, 8 a. m.

Fin: martes 19 de mayo, 4 p. m.

Motivo: mantenimiento

Osa

El ICE informó de trabajos programados en el cantón de Osa, Puntarenas.

San Martín Santa Rosa

Inicio: martes 19 de mayo, 8 a. m.

Fin: martes 19 de mayo, 1 p. m.

Motivo: mantenimiento

Para más información sobre cortes de luz del ICE, usted puede consultar el sitio oficial: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/