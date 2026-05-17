El País

Cortes de luz del ICE dejarán sin electricidad a Pérez Zeledón, Pococí y Osa este martes

Revise aquí los horarios y zonas afectadas por los trabajos del ICE

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Por Silvia Ureña Corrales
16/03/2022 Sabana Sur. trabajador del ICE revisaba cables del tendido eléctrico (alumbrado público). Para temas como: electricidad, consumo de electricidad, reparaciones del tendido eléctrico, etc.
Vecinos de Pérez Zeledón, Pococí y Osa enfrentarán cortes de luz este martes debido a labores de mantenimiento del ICE. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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