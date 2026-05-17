Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de San José y Heredia este martes

Sectores de San José y Heredia tendrán cortes de luz programados este martes por trabajos eléctricos de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de luz programados este martes 19 de mayo del 2026 en sectores de San José y Heredia debido a trabajos de mantenimiento preventivo, construcción y extensión de líneas eléctricas.

Las suspensiones del servicio se extenderán entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m., según la zona afectada.

San José, Ciudad Colón y Mora

La interrupción se aplicará de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. en sectores de Santa Ana, Brasil y calle Salgado.

Los trabajos comprenderán el tramo ubicado del peaje de Ciudad Colón 1 kilómetro y 225 metros al oeste y 800 metros al norte, específicamente en viviendas situadas a mano derecha.

La CNFL indicó que realizará mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

Heredia, Barva y San José de la Montaña

En San José de la Montaña de Barva, Heredia, el corte se ejecutará de 7:30 a. m. a 3 p. m.

La afectación abarcará el sector ubicado de la iglesia de San José de la Montaña 800 metros al norte, frente a la entrada de calle Etelvina.

La suspensión responderá a trabajos de mantenimiento preventivo.

Coronado

La urbanización Andalucía, en Patalillo de Vázquez de Coronado, permanecerá sin servicio eléctrico entre las 7:30 a. m. y las 4 p. m.

La CNFL informó que efectuará mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

Aserrí

En Salitrillos de Aserrí, el servicio se suspenderá de 8 a. m. a 4 p. m.

La afectación incluirá el barrio El Rincón Bella Vista.

La empresa desarrollará obras de extensión de líneas eléctricas.

Escazú

El corte programado en San Rafael de Escazú se aplicará de 8 a. m. a 10 a. m.

La suspensión afectará en su totalidad al condominio Cerro Real.

En ese sector se efectuarán trabajos de extensión de línea para punto de entrega.

La CNFL recomendó a los usuarios desconectar equipos eléctricos durante los trabajos para evitar daños por variaciones de voltaje cuando se restablezca el servicio.

Para más información sobre las suspensiones programadas puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones