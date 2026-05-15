El País

Cortes de luz de CNFL afectarán zona de San José este domingo

Decenas de comercios, residenciales y centros educativos de Mata Redonda quedarán sin electricidad este domingo. Revise aquí las zonas y horarios afectados

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Por Silvia Ureña Corrales
Electricidad, labores de mantenimiento de la infraestructura eléctrica
CNFL aplicará cortes de luz programados en sectores de San José entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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