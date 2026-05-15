Cortes de luz de CNFL afectarán zona de San José este domingo

CNFL aplicará cortes de luz programados en sectores de San José entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará un corte de electricidad programado en Mata Redonda, San José, el domingo 17 de mayo del 2026. La suspensión se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

La interrupción responde a obras por contrato de redes eléctricas. Según la CNFL, los trabajos consisten en la relocalización de postes en distintos puntos del sector.

El área afectada abarcará desde la subestación Anonos hasta el Colegio de Médicos y Cirujanos.

Entre los sitios de referencia incluidos en la suspensión destacan Super Saretto, residencial Los Anonos, Bajo los Anonos, urbanización Niza, IMAS Pavas, calle Holanda, Ucimed, Colegio La Salle, Ministerio de Agricultura y Ganadería, embajada de Guatemala y el Colegio de Médicos y Cirujanos.

También se verán afectados comercios, condominios y centros médicos como POPS La Sabana, Clínica Oftalmológica, Azul Fertility Experts, Don Colchón, CID Gallup, Centro Digestivo Integral y Condominio Sabana Real.

Para más información sobre suspensiones programadas puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones