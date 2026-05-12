El País

Cortes de luz de CNFL suspenderán el servicio en Santa Ana, Mora y Curridabat este jueves

Vecinos de Santa Ana, Mora y Curridabat deberán prepararse para interrupciones eléctricas este jueves por trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de CNFL

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Por Silvia Ureña Corrales
Cortes de luz de la CNFL impactarán tres provincias este miércoles por mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.
CNFL suspenderá el servicio eléctrico este jueves 14 de mayo en tres cantones josefinos por obras programadas. (CNFL/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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