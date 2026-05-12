Cortes de luz de CNFL suspenderán el servicio en Santa Ana, Mora y Curridabat este jueves

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados para este jueves 14 de mayo del 2026 en sectores de Santa Ana, Mora y Curridabat, en San José. Las interrupciones responden a trabajos de poda de árboles, relocalización de postes y cambio de líneas secundarias.

En Santa Ana, el servicio eléctrico se suspenderá de 7:30 a. m. a 3 p. m. en Calle Los Manantiales, en Pozos. La afectación abarcará el sector ubicado de la iglesia de Pozos, 100 metros al norte y al este. La CNFL informó que los trabajos forman parte del proceso de control de vegetación en el sistema de distribución.

En Mora, específicamente en Colón, el corte se extenderá de 8 a. m. a 4 p. m. por labores de relocalización de postes. El área afectada comprende el trayecto de Plaza Vía Colón hasta la distribuidora Maní Pro, así como sectores cercanos a Villa Anfiteatro, Casa Vista, Mi Bodega, Edificar, Escuela de Equitación, Jun Valley High School y Café Buzz, entre otros puntos.

En Curridabat, el servicio se interrumpirá de 8 a. m. a 3 p. m. en Sánchez, de Plaza Cronos, 150 metros al norte y 400 metros al oeste. La CNFL realizará trabajos de construcción de obras eléctricas y cambio de líneas secundarias. El corte afectará viviendas, el centro educativo Montesori y el condominio El Poro.

Para más información sobre las suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones