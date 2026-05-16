Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Puntarenas, Guanacaste y Limón este lunes 18 de mayo

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz programados este lunes 18 de mayo de 2026 en comunidades de Puntarenas, Guanacaste y Limón debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
Las suspensiones del servicio afectarán sectores de Parrita, La Cruz, Siquirres, Pococí y Bagaces en distintos horarios durante la mañana y la tarde.
Puntarenas
Parrita
- Localidades afectadas: Playa Bejuco, Málaga, Monterrey y parte de Tow Center.
- Horario: De 7 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: Mantenimiento.
Guanacaste
La Cruz
- Localidades afectadas: Reservas Santa Elena.
- Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: Mantenimiento.
Bagaces
- Localidades afectadas: San Isidro y Limonal.
- Horario: De 8 a. m. a 1 p. m.
- Motivo: Mantenimiento.
Limón
Siquirres
- Localidades afectadas: barrio Dromunds.
- Horario: De 8 a. m. a 2 p. m.
- Motivo: Mantenimiento.
Pococí
La Rita
- Localidades afectadas: La Rita.
- Horario: De 8 a. m. a 4 p. m.
- Motivo: Mantenimiento.
Cariari
- Localidades afectadas: San Isidro y Palmitas.
- Horario: De 9 a. m. a 12 p.m.
- Motivo: Mantenimiento.
Para más información sobre las suspensiones programadas puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/