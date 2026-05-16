El País

Cortes de luz de la CNFL dejarán sin electricidad sectores de San José y Escazú este lunes

Vecinos de barrio México y San Antonio de Escazú deberán prepararse para interrupciones eléctricas programadas este lunes por trabajos de la CNFL

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Por Silvia Ureña Corrales
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
La CNFL anunció cortes de electricidad en barrio México y San Antonio de Escazú por mantenimiento e instalación de equipos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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