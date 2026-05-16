Cortes de luz de la CNFL dejarán sin electricidad sectores de San José y Escazú este lunes

La CNFL anunció cortes de electricidad en barrio México y San Antonio de Escazú por mantenimiento e instalación de equipos.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este lunes 18 de mayo del 2026 en sectores de San José y Escazú debido a trabajos de mantenimiento preventivo e instalación de infraestructura eléctrica.

En el distrito Merced, cantón central de San José, la interrupción se realizará de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. por labores de mantenimiento preventivo. La afectación abarcará barrio México, específicamente calle 18 y 20, avenida 19, unos 100 metros al este de Repuestos Vespa Bajaj. La suspensión impactará principalmente casas de habitación.

Por otra parte, en San Antonio de Escazú, el corte de electricidad se efectuará de 9 a. m. a 3 p. m. debido a la instalación de un transformador.

La CNFL informó que los trabajos se concentrarán en las cercanías de Fogo Brazil. Entre los sitios de referencia incluidos en la interrupción destacan el condominio Hoja Blanca, Casa de Los Figlios y Saraswati.

Para más información sobre las suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones