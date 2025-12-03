Cortes de luz del ICE afectarán zonas de San José y Puntarenas este jueves

El ICE interrumpirá el servicio eléctrico en comunidades de San José y Puntarenas este jueves de 7 a. m. a 1 p. m.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ejecutará este jueves 4 de diciembre cortes programados del servicio eléctrico en comunidades de las provincias de San José y Puntarenas.

Las interrupciones se realizarán entre las 7 a. m. y la 1 p. m., como parte de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.

En el cantón de Pérez Zeledón, San José, el corte se aplicará en el distrito de Daniel Flores, específicamente en la comunidad de Juntas de Pacuar, cerca del cementerio.

En la provincia de Puntarenas, habrá interrupciones en tres cantones:

En Golfito , en la localidad de Ciudadela Jorge Brenes y Agroindustrial .

, en la localidad de . En Osa , específicamente en el distrito de Palmar , en el asentamiento IDA-Cañablancal .

, específicamente en el distrito de , en el . En Quepos, en el distrito central, la comunidad de Damas no contará con electricidad durante el lapso señalado.

Los usuarios pueden consultar más detalles sobre los cortes programados en el sitio web oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/