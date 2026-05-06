Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Limón este viernes 8 de mayo

Vecinos de Cahuita, Penshurt y Valle La Estrella tendrán cortes de luz este viernes por mantenimiento del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará un corte de luz programado este viernes 8 de mayo del 2026 en sectores de Limón, específicamente en el cantón de Talamanca.

La suspensión eléctrica afectará localidades entre Penshurt y Valle La Estrella, en el distrito de Cahuita. Según informó la institución, los trabajos obedecen a labores de mantenimiento en la red eléctrica.

El servicio se interrumpirá desde las 8:30 a. m. y se restablecerá a las 4 p. m.

Zonas afectadas

Penshurt

Valle La Estrella

Sectores cercanos de Cahuita

Horario del corte

Inicio: viernes 8 de mayo del 2026, 8:30 a. m.

viernes 8 de mayo del 2026, 8:30 a. m. Finalización: viernes 8 de mayo del 2026, 4 p. m.

El ICE recomendó a los vecinos desconectar equipos electrónicos sensibles y tomar previsiones durante el periodo de suspensión del servicio.

Para más información sobre las suspensiones programadas del ICE, usted puede consultar: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/