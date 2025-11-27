Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Limón, San José y Puntarenas este viernes

ICE hará trabajos que dejarán sin luz a sectores de Siquirres, Pérez Zeledón y Parrita el viernes 28 de noviembre.

Este viernes 28 de noviembre de 2025, varias comunidades de Limón, San José y Puntarenas experimentarán cortes programados de electricidad por trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica del ICE.

Las suspensiones afectarán principalmente a sectores de Siquirres, Pérez Zeledón y Parrita, en distintos horarios durante la mañana y la tarde.

En el distrito de Siquirres, provincia de Limón, el corte se realizará por mantenimiento en la salida de la subestación Trapiche. El servicio se interrumpirá desde las 7 a.m. hasta las 2 p.m.

En San José, el cantón de Pérez Zeledón enfrentará dos interrupciones. Una afectará a Pavones y Calle Vargas del distrito de Daniel Flores por la reubicación de un transformador, con suspensión entre 8 a.m. y 1 p.m. La segunda, también en Pavones y Calle Vargas, pero en el distrito de San Isidro de El General, se debe a labores de mantenimiento, en el mismo horario: 8 a.m. a 1 p.m.

Finalmente, en Parrita, Puntarenas, el corte de luz afectará a los sectores de La Loma Abajo, Guapinol y Chirres, debido al cambio de postes. En este caso, la interrupción se programó de 9 a.m. a 2 p.m.

El ICE recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el período de interrupción del servicio. Para más información, puede consultar el sitio oficial de la institución:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/