El País

Cortes de luz del ICE afectarán zonas de Limón, San José y Puntarenas este viernes

Este viernes habrá cortes de luz en distintos puntos del país. Vea si su comunidad está en la lista y a qué hora será la suspensión del servicio

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Aserrí; Racionamientos electricos; Apagones; ICE; Empresas eléctricas; Suministro eléctricode; Electricidad
ICE hará trabajos que dejarán sin luz a sectores de Siquirres, Pérez Zeledón y Parrita el viernes 28 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadICE
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.