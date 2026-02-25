Cortes de luz del ICE afectarán seis cantones este jueves 26 de febrero: estos son los detalles

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este jueves 26 de febrero de 2026 en sectores de San José, Cartago, Limón y Guanacaste, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
Las interrupciones del servicio impactarán a comunidades específicas en los cantones de Pérez Zeledón, Jiménez, Limón, Talamanca, Liberia y Tilarán, en horarios que oscilan entre las 8 a.m. y las 4 p.m.
En Pérez Zeledón, distrito de San Isidro de El General, el corte se aplicará en Santa Cecilia desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m.
En el cantón de Jiménez, distrito de Juan Viñas, el servicio se suspenderá en el centro y en la calle al costado del Chino bajando, entre las 8 a.m. y las 3 p.m.
En el cantón central de Limón, el ICE interrumpirá el suministro en el sector de Limón y en la Aldea de Niños Moín, desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m.
En Talamanca, distrito de Cahuita, la afectación alcanzará la Clínica Lilian, entre las 8:30 a.m. y las 4 p.m.
En Guanacaste, el cantón de Liberia tendrá suspensión en Pavón, sector el Abuelo, desde las 8:30 a.m. hasta las 2 p.m.
Además, en Tilarán, barrio Buenos Aires permanecerá sin electricidad entre las 8:30 a.m. y la 1 p.m.
Para más información y actualizaciones sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/