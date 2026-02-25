Cortes de luz del ICE afectarán seis cantones este jueves 26 de febrero: estos son los detalles

Comunidades de San José, Cartago, Limón y Guanacaste tendrán cortes de luz este 26 de febrero.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este jueves 26 de febrero de 2026 en sectores de San José, Cartago, Limón y Guanacaste, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las interrupciones del servicio impactarán a comunidades específicas en los cantones de Pérez Zeledón, Jiménez, Limón, Talamanca, Liberia y Tilarán, en horarios que oscilan entre las 8 a.m. y las 4 p.m.

En Pérez Zeledón, distrito de San Isidro de El General, el corte se aplicará en Santa Cecilia desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m.

En el cantón de Jiménez, distrito de Juan Viñas, el servicio se suspenderá en el centro y en la calle al costado del Chino bajando, entre las 8 a.m. y las 3 p.m.

En el cantón central de Limón, el ICE interrumpirá el suministro en el sector de Limón y en la Aldea de Niños Moín, desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m.

En Talamanca, distrito de Cahuita, la afectación alcanzará la Clínica Lilian, entre las 8:30 a.m. y las 4 p.m.

En Guanacaste, el cantón de Liberia tendrá suspensión en Pavón, sector el Abuelo, desde las 8:30 a.m. hasta las 2 p.m.

Además, en Tilarán, barrio Buenos Aires permanecerá sin electricidad entre las 8:30 a.m. y la 1 p.m.

Para más información y actualizaciones sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/