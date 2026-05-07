Cortes de luz del ICE afectarán sectores de Turrialba y Talamanca este sábado 9 de mayo

Vecinos de Limón y Cartago tendrán cortes de luz este sábado por trabajos de mantenimiento del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz programados este sábado 9 de mayo de 2026 en comunidades de Limón y Cartago debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En la provincia de Limón, la suspensión del servicio afectará el distrito de Cahuita, en el cantón de Talamanca. Los trabajos se realizarán entre las 8:30 a. m. y las 4 p. m. en las localidades comprendidas entre Penshurt y Valle La Estrella.

Mientras tanto, en Cartago, el ICE interrumpirá el suministro eléctrico en el cantón de Turrialba. La afectación se concentrará en el sector de Ingenio Florencia, entre las 9 a. m. y las 3 p. m.

Zonas y horarios de los cortes de luz

Limón, Talamanca, Cahuita

Localidades afectadas: Penshurt a Valle La Estrella

Motivo: mantenimiento

Inicio: sábado 9 de mayo de 2026, 8:30 a. m.

Finalización: sábado 9 de mayo de 2026, 4 p. m.

Cartago, Turrialba

Localidad afectada: Ingenio Florencia

Motivo: mantenimiento

Inicio: sábado 9 de mayo de 2026, 9 a. m.

Finalización: sábado 9 de mayo de 2026, 3 p. m.

Para más información sobre las suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/