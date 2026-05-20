El País

Cortes de luz del ICE afectarán sectores de Turrialba este viernes 22 de mayo

Dos sectores de Turrialba quedarán sin electricidad este viernes por trabajos del ICE. Revise los horarios y confirme si su comunidad estará entre las afectadas

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Por Silvia Ureña Corrales
Trabajadores del ICE
Vecinos de San Juan Sur y San Cayetano tendrán cortes de luz programados este viernes 22 de mayo en Turrialba. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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