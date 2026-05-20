Cortes de luz del ICE afectarán sectores de Turrialba este viernes 22 de mayo

Vecinos de San Juan Sur y San Cayetano tendrán cortes de luz programados este viernes 22 de mayo en Turrialba.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este viernes 22 de mayo de 2026 en dos sectores de Turrialba, en Cartago, debido a trabajos de mantenimiento programado.

La primera afectación ocurrirá en San Juan Sur, específicamente en calle Los Torres. El corte iniciará a las 8 a. m. y finalizará a las 12 p. m.

Más tarde, el ICE suspenderá el servicio en San Cayetano parcial. En este caso, la interrupción comenzará a la 1 p. m. y concluirá a las 4 p. m.

La institución recomendó a los vecinos desconectar equipos eléctricos sensibles para evitar daños cuando regrese el servicio.

Zonas y horarios de los cortes de luz

Turrialba, San Juan Sur, calle Los Torres

Inicio: viernes 22 de mayo de 2026, 8 a. m.

Fin: viernes 22 de mayo de 2026, 12 p. m.

Motivo: mantenimiento

Turrialba, San Cayetano parcial

Inicio: viernes 22 de mayo de 2026, 1 p. m.

Fin: viernes 22 de mayo de 2026, 4 p. m.

Motivo: mantenimiento

Para más información sobre las suspensiones programadas del ICE, usted puede consultar: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/