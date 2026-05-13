Cortes de luz del ICE afectarán sectores de Golfito y Tilarán este viernes 15 de mayo

Vecinos de Golfito y Tilarán enfrentarán cortes de luz este viernes debido a labores programadas del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este viernes 15 de mayo de 2026 en comunidades de Puntarenas y Guanacaste debido a trabajos de mantenimiento.

En el cantón de Golfito, provincia de Puntarenas, la suspensión eléctrica afectará la localidad de Río Bonito. El corte iniciará a las 7 a. m. y finalizará a las 12 p. m.

En Guanacaste, el ICE también suspenderá el servicio eléctrico en la comunidad de El Silencio, en Tilarán. La afectación comenzará a las 8 a. m. y concluirá a las 3 p. m.

La institución informó que ambos cortes responden a labores de mantenimiento en la red eléctrica.

Para más información sobre las suspensiones programadas puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas