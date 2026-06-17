Cortes de luz del ICE afectarán sectores de Guápiles, Cahuita y Juan Viñas este viernes

Vecinos de Guápiles, Carbón y Santa Marta enfrentarán interrupciones eléctricas programadas por labores de mantenimiento del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este viernes 19 de junio de 2026 en comunidades de Limón y Cartago debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las interrupciones afectarán sectores específicos de Guápiles, Cahuita y Juan Viñas durante la mañana. La suspensión temporal del servicio forma parte de las labores preventivas que desarrolla la institución para mantener la estabilidad del suministro eléctrico.

En el cantón de Pococí, provincia de Limón, la afectación se presentará en Guápiles, específicamente en calle Cementerio, desde el Plantel ICE hasta la ruta 32.

Horario: de 5 a. m. a 11 a. m.

de 5 a. m. a 11 a. m. Motivo: mantenimiento.

En el cantón de Talamanca, el corte de luz impactará la localidad de Carbón.

Horario: de 8:30 a. m. a 12 p.m.

de 8:30 a. m. a 12 p.m. Motivo: mantenimiento.

En la provincia de Cartago, el ICE informó sobre una suspensión programada en la comunidad de Santa Marta, en el cantón de Jiménez.

Horario: de 8:30 a. m. a 12 p.m.

de 8:30 a. m. a 12 p.m. Motivo: mantenimiento.

Para consultar el detalle de los trabajos programados y verificar otras zonas afectadas, puede ingresar al sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/mantenimiento-programado/