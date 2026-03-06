Cortes de luz del ICE afectarán sectores de Limón y Alajuela este sábado 7 de marzo

El ICE anunció cortes de luz este sábado 7 de marzo en sectores de Pococí, Jiménez y Alajuela por trabajos de mantenimiento eléctrico.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este sábado 7 de marzo de 2026 en comunidades de las provincias de Limón y Alajuela, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las suspensiones del servicio se aplicarán por varias horas en sectores específicos. La institución solicita a los vecinos tomar previsiones durante el periodo de afectación.

Limón: Pococí y Jiménez

En la provincia de Limón, el corte se realizará en los cantones de Pococí y Jiménez, donde se afectarán las comunidades de San Bosco y Losilla.

El servicio eléctrico se suspenderá desde las 7 a. m. hasta las 3 p. m. mientras cuadrillas realizan labores de mantenimiento en la red.

Alajuela: distrito de Alajuela

En la provincia de Alajuela, la suspensión del suministro impactará el sector de Plaza Bella, en el cantón de Alajuela.

El corte iniciará a las 8 a. m. y finalizará a la 1 p. m. debido a trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema eléctrico.

Para consultar más detalles sobre las suspensiones programadas, puede revisar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/