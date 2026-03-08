El País

Cortes de luz del ICE afectarán Pérez Zeledón, Orotina, Paraíso y Guápiles este lunes 9 de marzo

Suspensiones eléctricas programadas impactarán sectores de Alajuela, San José, Cartago y Limón durante varias horas

Por Damián Arroyo C.
ICE aplicará cortes de luz el 9 de marzo en Orotina, Pérez Zeledón, Orosi y Guápiles por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
ICE aplicará cortes de luz el 9 de marzo en Orotina, Pérez Zeledón, Orosi y Guápiles por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. (ICE/Cortesía)







