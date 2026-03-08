Cortes de luz del ICE afectarán Pérez Zeledón, Orotina, Paraíso y Guápiles este lunes 9 de marzo

ICE aplicará cortes de luz el 9 de marzo en Orotina, Pérez Zeledón, Orosi y Guápiles por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó cortes de luz para este lunes 9 de marzo del 2026 en comunidades de Alajuela, San José, Cartago y Limón. La medida responde a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las suspensiones del servicio se aplicarán en horarios específicos según cada zona. El objetivo consiste en realizar labores técnicas para mejorar la estabilidad y seguridad del suministro eléctrico.

Orotina, Alajuela

El corte de luz afectará el Parque Empresarial Ceiba en el distrito de Ceiba, cantón de Orotina. El servicio eléctrico se suspenderá de 8 a. m. a 3 p. m.

San Isidro de El General, Pérez Zeledón

El ICE anunció una suspensión del servicio en calle 779, en el distrito de San Isidro de El General. El corte se aplicará de 8 a. m. a 11 a. m.

Orosi de Paraíso, Cartago

La afectación se presentará en la comunidad de San Luis de Purisil. El mantenimiento eléctrico provocará un corte de 8 a. m. a 4 p. m.

Guápiles de Pococí, Limón

Los trabajos impactarán los sectores de San Bosco y Solilla. La suspensión del servicio eléctrico se programó de 10 a. m. a 11 a. m.

El ICE recomienda a los vecinos desconectar equipos sensibles antes del inicio del corte para evitar daños cuando se restablezca el servicio.

También aconseja tomar previsiones si realiza teletrabajo o utiliza equipos que dependan de electricidad.

Para consultar más detalles sobre las suspensiones eléctricas puede revisar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/