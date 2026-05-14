Cortes de luz del ICE afectarán La Garita de Alajuela este sábado 16 de mayo

Vecinos y comercios de CIRTEC en La Garita estarán sin electricidad este sábado 16 de mayo por labores del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará un corte de luz programado este sábado 16 de mayo de 2026 en el distrito de La Garita, en Alajuela, debido a trabajos de mantenimiento.

La suspensión eléctrica afectará específicamente la localidad de CIRTEC, según informó la institución.

El servicio se interrumpirá desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m.

Horario del corte de luz

Inicio: sábado 16 de mayo de 2026, 8 a. m.

sábado 16 de mayo de 2026, 8 a. m. Finalización: sábado 16 de mayo de 2026, 5 p. m.

Zona afectada en Alajuela

La Garita, Alajuela

Sector de Cirtec

Para más información sobre cortes programados, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/