Cortes de luz del ICE afectarán Guanacaste, Alajuela y Cartago este martes

El ICE realizará cortes eléctricos este martes 3 de marzo en varios cantones por labores de mantenimiento programado.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de electricidad por trabajos de mantenimiento este martes 3 de marzo de 2026 en comunidades de Guanacaste, Alajuela y Cartago.

Las suspensiones del servicio iniciarán a las 8 a. m. en todos los puntos y se extenderán hasta la 1 p. m., salvo en un sector de Cartago donde finalizarán a las 2 p. m.

Guanacaste: La Cruz

En la provincia de Guanacaste, el corte afectará el cantón de La Cruz, distrito de La Cruz. La localidad impactada será Rincón de la Cruz.

La interrupción del servicio se aplicará de 8 a. m. a 1 p. m. por mantenimiento programado.

Alajuela: Upala y Atenas

En Alajuela, los trabajos alcanzarán varios sectores.

En el cantón de Upala, distrito de Upala, el corte afectará Brasilia y Argendora. También se suspenderá el servicio en la localidad de Upala.

Ambas interrupciones se aplicarán de 8 a. m. a 1 p. m. por mantenimiento.

En el cantón de Atenas, distrito de Atenas, el servicio se suspenderá de la Trifa al Agelogan, hasta Maxi Palí.

En este sector el corte también regirá de 8 a. m. a 1 p. m.

Cartago: Paraíso

En la provincia de Cartago, el corte se ejecutará en el cantón de Paraíso, distrito de Cachí. La localidad afectada será Loaiza.

En este caso, la suspensión del servicio se mantendrá de 8 a. m. a 2 p. m. por trabajos de mantenimiento.

Para más información y consultar el detalle oficial de las suspensiones programadas, puede ingresar al sitio del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/